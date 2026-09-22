В Сочи местного жителя обвиняют в двойном убийстве из ревности Жителя Сочи обвиняют в двойном убийстве из ревности

Москва22 сен Вести.В Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в убийстве жены и соседа, сообщает СУ СК РФ по региону в MAX.

По данным следствия, утром 19 сентября фигурант и его 50-летняя супруга, находясь во дворе своего дома в селе Хлебороб города Сочи, поссорились на почве ревности.

В ходе конфликта фигурант нанес несколько ударов ножом в область шеи и спины женщины, от которых она скончалась на месте происшествия. Затем, обвиняемый подошел к соседнему двору, где в это время находился 58-летний мужчина, и нанес ему несколько ударов тем же ножом в область груди и шеи говорится в сообщении

Потерпевший скончался на месте происшествия. После этого фигурант рассказал о произошедшем родственнику, а тот обратился в экстренные службы.

Следователи и криминалисты краевого СКР провели осмотр места происшествия. Обвиняемый заключен под стражу. Продолжаются необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы.