В Сочи осудили гида-проводника, по вине которой погибла 24-летняя туристка

В Сочи вынесли приговор по делу о гибели 23-летней туристки в "Пасти дракона" В Сочи осудили гида-проводника, по вине которой погибла 24-летняя туристка

Москва23 окт Вести.В Сочи суд вынес приговор в отношении гида-проводника, по вине которой погибла туристка. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, фигурантке назначено наказание в виде 2,5 лет ограничения свободы.

Адлерский районный суд г. Сочи огласил приговор в отношении Натальи Туракуловой, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238, ч. 1 ст. 109 УК РФ… Назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года и 6 месяцев говорится в сообщении инстанции в мессенджере МАХ

Трагедия произошла в апреле 2026 года. Согласно материалам уголовного дела, гид повела группу в закрытую для посещений пещеру "Пасть дракона". При спуске по страховочной навеске 24-летняя девушка упала в водопад и утонула.

Отмечается, что приговор вступил в законную силу.