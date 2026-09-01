В Солнечногорске осудили призывника, не пришедшего по повестке с "Госуслуг" В Солнечногорске осудили призывника за уклонение от прохождения военной службы

Москва1 сен Вести.В подмосковном Солнечногорске суд вынес приговор обвиняемому в уклонении от прохождения военной службы. Об этом сообщили в официальном канале судов общей юрисдикции Московской области.

Изначально мужчина получил повестку в военном комиссариате на отправку в воинскую часть и расписался за нее. В результате подсудимый, не желая проходить военную службу по призыву, не пришел в военкомат в назначенную дату.

Позднее, в личный кабинет Н. на "Госуслугах" также была направлена повестка, которая была получена и прочитана в тот же день. Однако, в военный комиссариат он, не имея уважительных причин и законных оснований для освобождения от военной службы, по вышеуказанной повестке также не явился отмечается в мессенджере MAX

Было возбуждено уголовное дело. Суд оштрафовал обвиняемого на 20 тысяч рублей.