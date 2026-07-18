В Совфеде предрекли странам Запада Нюрнбергский трибунал за их преступления Сенатор Кондратьев: Запад ждет новый Нюрнбергский трибунал за его преступления

Москва18 июл Вести.Для представителей коллективного Запада когда-то наступит новый Нюрнбергский трибунал за его преступления. Об этом в беседе с ТАСС заявил сенатор Алексей Кондратьев.

Таким образом он прокомментировал удар украинского беспилотного летательного аппарата по складу Wildberries в Котовске Тамбовской области. По мнению сенатора, западные страны также несут ответственность за удар по гражданскому объекту.

Чтобы Запад помнил, что и для них когда-то наступит новый Нюрнбергский трибунал за то, что произошло сказал Кондратьев

Утром 18 июля украинские боевики с применением БПЛА ударили по логистическим центрам WB в Котовске и подмосковной Электростали. В результате атаки в Котовске погибли 7 человек, еще 25 пострадали, в Подмосковье пострадали 26 мирных граждан.