Сенатор: выселять студента из общежития в каникулы без законных оснований нельзя

В Совфеде считают, что студентов нельзя выселять из общежития на время каникул Сенатор: выселять студента из общежития в каникулы без законных оснований нельзя

Москва25 ноя Вести.Студент не обязан освобождать комнату в общежитии на время каникул, если такое требование не предусмотрено договором. Об этом сообщил ТАСС член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурог.

Каникулы начинаются после сессии, а их сроки устанавливают вузы. Обычно зимой студенты отдыхают с конца декабря до середины января, а летом – в июле и августе.

По словам сенатора, требовать освободить комнату на этот период администрация может только при наличии соответствующего условия в договоре.

По жилищному кодексу основанием для прекращения договора служит только прекращение обучения — каникулы таким основанием не считаются. Типовой порядок предоставления общежитий, подтверждает: выселение допустимо лишь по законным основаниям и условиям договора отметил Мурог

Он подчеркнул, что вузам следует четко прописывать правила проживания в общежитиях во время каникул, в том числе предусматривать гарантии для студентов, которые работают или проходят практику.

Если администрация оказывает давление, то студент может обратиться в Рособрнадзор или прокуратуру. Надзорные органы проверят, соблюдаются ли жилищные и образовательные нормы, добавил парламентарий.