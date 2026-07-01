В Совфеде выступили с инициативой о введении моратория на закон о госзакупках Матвиенко предложила ввести мораторий на закон о государственных закупках

Москва1 июл Вести.Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко выступила с инициативой о введении моратория на федеральный закон о контрактной системе в сфере государственных закупок (№44-ФЗ).

По ее словам, это необходимо, что регионы могли оперативнее осваивать бюджетные средства.

Я бы предложила, с учетом нынешних условий, новой реальности, в которой мы живем​​​... Может быть, наложить мораторий на 44-й закон и дать возможность быстро осваивать средства сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания

Она предложила поручить вице-спикеру Совфеда Николаю Журавлеву обратиться в правительство с инициативой о введении такого моратория на период до завершения специальной военной операции и предоставить регионам право в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства инфраструктурных, социальных и других объектов.