Москва1 июлВести.Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко выступила с инициативой о введении моратория на федеральный закон о контрактной системе в сфере государственных закупок (№44-ФЗ).
По ее словам, это необходимо, что регионы могли оперативнее осваивать бюджетные средства.
Я бы предложила, с учетом нынешних условий, новой реальности, в которой мы живем... Может быть, наложить мораторий на 44-й закон и дать возможность быстро осваивать средствасказала Матвиенко в ходе пленарного заседания
Она предложила поручить вице-спикеру Совфеда Николаю Журавлеву обратиться в правительство с инициативой о введении такого моратория на период до завершения специальной военной операции и предоставить регионам право в ускоренном режиме принимать решения по началу строительства инфраструктурных, социальных и других объектов.