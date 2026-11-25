Москва25 нояВести.Эстония не сможет развиваться без хороших отношений с Россией, республике жилось бы лучше в составе РФ, заявил сенатор Владимир Джабаров в разговоре с изданием "Абзац".
Страна, которая встала на русофобский путь, к сожалению, сейчас ничего не поймет … Они не понимают, что без хороших отношений с Россией их страна процветать никогда не сможет. Самый хороший совет - вернуться в Россию, им бы спокойнее жилось в нашей странесказал Джабаров
В ноябре власти Эстонии объявили о решении приостановить работы всех автомобильных и пешеходных пропускных пунктов на границе с РФ с 1 декабря. По словам эстонского премьер-министра Кристена Михала, приграничные регионы страны из-за этого могут терять 500-600 тысяч евро ежегодно.
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс назвал решение своего "прибалтийского соседа" ошибочным.