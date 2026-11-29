В США обнаружили опасный дефект учебных Cessna по всему миру WSJ: В США выявили опасный дефект в почти 8 тысячах учебных самолетов Cessna

Москва29 ноя Вести.Специалисты из Обернского университета, где обучаются пилоты, выявили конструктивный недостаток, который затрагивает около восьми тысяч учебных самолетов Cessna по всему миру. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Проблема, как следует из статьи, связана с установкой более мощного двигателя компании Lycoming, оснащенного системой топливного впрыска. По информации специалистов, топливный сервомеханизм был расположен неудачно. Инженеры перенесли его с передней части двигателя в нижнюю, где было свободное место. Из-за этого сервомеханизм оказался подвержен воздействию гравитации.

В университетском парке после аварии с Cessna 172S в марте 2024 года произошло почти 50 случаев отказа двигателя, следует из материала.

Как заявил бывший замглавы Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) Брюс Ландсберг, "в сфере авиации общего назначения реакция зачастую несколько замедлена".

Как правило, это связано с тем, что в подобных происшествиях гибнет один, два или пять человек, а не сотни сказал он

Ландсберг также добавил, что пока он работал в NTSB следователи не смогли установить причины примерно 40% авиационных происшествий, которые были связаны с отказами двигателей.

В декабре прошлого года Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило уведомление для всех эксплуатантов, но в нем не было рекомендаций по устранению неполадки. Расследование, как отметили в ведомстве, не выявило закономерной проблемы, которая требовала бы принятия мер.

Lycoming заменила поставщика сервомеханизмов — AVStar. Также компания согласовала с эксплуатантами новые сроки замены. В AVStar заявления, что сервомеханизмы отличаются от аналогичных устройств других компаний, отвергли, но отметили, что работают над улучшением эксплуатационных характеристик.