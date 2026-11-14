В США семь человек погибли из-за некачественных матрасов Medline В США сообщили о смерти семерых людей из-за ортопедических матрасов Medline

Москва14 ноя Вести.Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) США сообщило о семи случаях гибели людей, связанных с некачественными ортопедическими матрасами.

Компания Medline получила сведения о семи смертельных случаях и 35 случаях получения серьезных травм говорится в сообщении на сайте регулятора

По решению FDA матрасы, кровати и аксессуары Medline были отозваны, их выпуск прекращен. Отмечается, что это связано с тем, что изделия могут возгораться, а конструкция способна привести к застреванию человека. Регулятор информировал, что поступившие в компанию жалобы на травмы и летальные исходы относятся к указанным проблемам.

Когда произошли вышеупомянутые инциденты, не уточняется.

Ранее FDA потребовало дополнить инструкции к препаратам для лечения диабета и ожирения на основе GLP-1 предупреждением о возможном риске развития редкого заболевания глаз. Как сообщает платформа Pink sheet, речь идет о патологии, которая может привести к внезапной и необратимой потере зрения на один глаз.