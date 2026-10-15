WP: в США заключенные подали в суд на тюрьму из-за мышей и насекомых в еде

Заключенные в США подали в суд на тюрьму из-за мышей и насекомых в пище WP: в США заключенные подали в суд на тюрьму из-за мышей и насекомых в еде

Москва15 окт Вести.Шесть заключенных тюрьмы округа Колумбия в США обратились в суд с иском против администрации пенитенциарного учреждения. Поводом для разбирательства стали систематические нарушения санитарных норм и мыши с насекомыми в пище. Об этом сообщает газета The Washington Post.

В материалах дела указано, что арестантам неоднократно подавали блюда, в которых находились мертвые мыши, тараканы, пауки, экскременты грызунов и другие инородные примеси. Подобные инциденты, согласно иску, фиксировались в период с 2023 года по август текущего года.

Истцы обвиняют сотрудников учреждения в том, что те игнорировали жалобы на антисанитарию и качество питания. Помимо компенсации ущерба, заключенные и бывшие арестанты указали на проблему хронического недоедания из-за маленьких порций.

В 2025 году местный аудиторский отчет уже обращал внимание на неудовлетворительные условия в этом изоляторе, где уровень смертности превышает среднестатистические показатели по стране.

Официальный представитель Департамента исполнения наказаний Сетарех Йелле заявил изданию, что ведомство ответственно подходит к вопросам качества питания и стремится поддерживать стандарты безопасности.

Ранее старейший арестант США умер в 101 год, восемь раз избежав казни.