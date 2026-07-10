В США зафиксировали рост трудоустроенных американцев, употребляющих каннабис WSJ: все больше трудоустроенных американцев употребляют марихуану

Москва10 июл Вести.Число трудоустроенных американцев, которые употребляют марихуану, в последнее время растет все быстрее. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные тестов.

Все больше американцев получают положительный результат при проверке на марихуану при проведении тестов на рабочем месте, что вызывает вопросы у работодателей по поводу эффективности таких тестов при оценке кандидатов говорится в публикации

Авторы статьи приводят статистику компании Quest Diagnostics, которая занимается проведением таких тестов. Согласно данным организации, число положительных анализов мочи увеличилось до 4,4% в 2025 году по сравнению с 3,9% годом ранее.

Тесты волос, которые хранят "информацию" об употреблении каннабиса до 90 дней, показали еще более сильный рост. Положительный результат в 2025 году был выявлен у 15% испытуемых – это на 60% больше, чем четырьмя годами ранее.

Все больше работодателей говорят, что стали относиться к марихуане как к алкоголю: это не повод для беспокойства, если работники не употребляют ее в рабочее время отмечается в статье

Менее строго американские работодатели теперь проверяют и потенциальных подчиненных. Как отмечают специалисты, такое послабление связано с тем, что компании банально боятся отпугнуть соискателя.

Ранее стало известно, что для облегчения доступа пациентов к медицинской помощи и поддержки научных исследований марихуана в США была переведена в категорию менее строго контролируемых веществ – в так называемый "Список III".

Марихуана в России признана наркотическим средством. За незаконное культивирование этого растения и его распространение предусмотрено уголовное наказание.