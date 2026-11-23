В США заявили, что фронт стран Запада против России дал трещины Профессор Деш: в едином фронте Запада против России появляются трещины

Москва23 ноя Вести.Антироссийский фронт западных стран начинает идти трещинами на фоне политической и социальной нестабильности в этих государствах. На это указал профессор американского университета Нотр-Дам Майкл Деш.

Свое мнение по этому вопросу он выразил в статье для журнала Foreign Affairs.

В едином фронте Запада против России начинают появляться трещины написал Деш

В частности, профессор указал на то, что Франция и другие государства Западной Европы испытывают социальную и политическую нестабильность из-за издержек, которые в числе прочего связаны и с украинским конфликтом.

В Штатах, как считает Деш, позиция двух партий в отношении России также теряет поддержку, даже среди демократов.