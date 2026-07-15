В Сургуте смена имени не спасла мужчину от выплаты долгов Фамилия наоборот не помогла: суд отказал в замене должника по кредиту

Москва15 июл Вести.В Сургуте суд рассмотрел заявление коллекторов о замене стороны правопреемником по гражданскому делу по иску НАО "Первое клиентское бюро" к И. А. Полишко: они хотели заменить должника в деле о взыскании долга в 130 тысяч рублей. Коллекторы считали, что заемщик умер, и просили привлечь к делу его наследников, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции и Управления судебного департамента в ХМАО-Югре.

Суд выяснил, что должник не умер, а сменил свою фамилию, имя и отчество ПОЛИШКО И.А. на ОКШИЛОП А.И. (фамилия наоборот, имя и отчество поменяны местами) говорится в сообщении

Смена фамилии, имени и отчества не означает, что нужен новый участник процесса. Поэтому в просьбе коллекторам отказали. Решение суда уже вступило в силу.