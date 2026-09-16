Москва16 сенВести.В Сыктывкаре перед судом предстанут 30-летная и 37-летняя местные жительницы, которые обвиняются в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни человека без его согласия, сообщает СУ СК России по Республике Коми в мессенджере MAX.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция указанной статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух летотмечается в публикации
По данным следствия, в июне обвиняемые получили доступ к мобильному телефону знакомого, сделали скриншоты фотографий интимного характера с их общей знакомой и отправили бывшей жене мужчины в одну из соцсетей.