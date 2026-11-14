В Таганроге простились с главой ТАНТК имени Бериева Николаем Савицких Главу ТАНТК имени Бериева Николая Савицких похоронили в Таганроге

Москва14 ноя Вести.В Таганроге состоялись похороны управляющего директора Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева (ТАНТК) Николая Савицких, который скончался поздно вечером 12 ноября.

Сегодня простились с Николаем Владимировичем Савицких написал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в мессенджере MAX

Он рассказал, что ТАНТК имени Бериева является "родным" предприятием для Савицких – именно здесь он начал свой трудовой путь, устроившись на должность слесаря-сборщика.

Хорошо знал его лично: мудрый руководитель, надежный и открытый человек, заслуженный авиастроитель. Он по-настоящему любил авиацию всем сердцем и много сил отдал развитию предприятий, которые возглавлял… Авиационной промышленности он посвятил всю жизнь подчеркнул Слюсарь

Он добавил, что труд Савицких отмечен государственными и ведомственными наградами.

От себя лично и от правительства Ростовской области губернатор выразил искренние соболезнования родным и близким Николая Владимировича.