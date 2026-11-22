В Тамбовской области вдова бойца СВО лишилась более 11 млн рублей Трое тамбовских жителей арестованы за вымогательство денег у вдовы бойца СВО

Москва22 ноя Вести.Трое жителей Кирсановского района Тамбовской области заключены под стражу по подозрению в вымогательстве. Об этом в MAX сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, с апреля по август текущего года фигуранты вымогали у вдовы участника специальной военной операции денежные средства. В результате преступных действий потерпевшей причинен ущерб в размере более 11 млн рублей говорится в мессенджере

По версии следствия, с апреля по август текущего года фигуранты вымогали у вдовы участника специальной военной операции денежные средства. В результате преступных действий потерпевшей причинен ущерб в размере более 11 млн рублей

Подозреваемые арестованы на 2 месяца. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.