Москва22 нояВести.Трое жителей Кирсановского района Тамбовской области заключены под стражу по подозрению в вымогательстве. Об этом в MAX сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, с апреля по август текущего года фигуранты вымогали у вдовы участника специальной военной операции денежные средства. В результате преступных действий потерпевшей причинен ущерб в размере более 11 млн рублейговорится в мессенджере
По версии следствия, с апреля по август текущего года фигуранты вымогали у вдовы участника специальной военной операции денежные средства. В результате преступных действий потерпевшей причинен ущерб в размере более 11 млн рублей
Подозреваемые арестованы на 2 месяца. Расследование уголовного дела контролирует прокуратура.