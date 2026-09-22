Расходы на защиту электросетей от БПЛА могут включить в тариф

В тариф на электроэнергию могут включить защиту от БПЛА Расходы на защиту электросетей от БПЛА могут включить в тариф

Москва22 сен Вести.Расходы на защиту электросетей от беспилотников могут учитывать при расчете тарифов на передачу электроэнергии. Соответствующий проект приказа Федеральной антимонопольной службы проходит общественное обсуждение.

Уточняется, что затраты сетевых компаний могут включить в валовую выручку, что повлияет на изменение тарифных цен.

В стоимость может войти защита самих сооружений, укрепления зданий, защищенный транспорт и средства защиты для самих работников.

Ранее сообщалось, что Минфин прорабатывает вопрос отсрочки и рассрочки по налогам для Ozon и его селлеров по аналогии с Wildberries.