Москва21 ноя Вести.В Тольятти задержаны трое местных жителей, подозреваемых в похищении 19-летнего молодого человека, заключившего контракт с Минобороны для прохождения службы в зоне СВО, их заключили под стражу. Об этом сообщили в СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия, в 2025 году фигуранты похитили 19-летнего тольяттинца и удерживали его несколько дней пока он не передал им свою банковскую карту.

Злоумышленники похитили денежные средства, принадлежащие потерпевшему в размере более 2 млн 500 тысяч рублей, перечисленных ему в качестве выплаты военнослужащему, заключившему контракт с Министерством обороны РФ для прохождения службы в зоне СВО сказано в сообщении

В отношении них возбуждено уголовное дело о похищении человека группой лиц по предварительному сговору, кража.

По ходатайству следователя суд заключил фигурантов по стражу.