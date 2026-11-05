Вооруженный мужчина в Турции убил 8 человек, стреляя по автомобилям

В Турции 8 человек погибли в результате стрельбы Вооруженный мужчина в Турции убил 8 человек, стреляя по автомобилям

Москва5 ноя Вести.Мужчина с дробовиком расстреливал проезжающие по трассе автомобили в турецкой провинции Афьонкарахисар. Погибли восемь человек, один доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщил офис губернатора провинции.

В результате вооруженного нападения, произошедшего в нашей провинции, к сожалению, 8 наших граждан скончались, один гражданин получил тяжелые ранения. Для всестороннего расследования инцидента и обеспечения здорового хода процесса все соответствующие учреждения нашего государства действуют в координации друг с другом говорится в заявлении

Местные СМИ сообщают, что после масштабной операции полиции удалось задержать преступника. Им оказался 30-летний мужчина. На момент публикации новости информации о причинах стрельбы нет.