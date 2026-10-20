В Тверской области 18-летний подросток спас пожилую женщину из пожара Подросток-спортсмен спас пожилую женщину из горящего дома в Тверской области

Москва20 окт Вести.В одном из частных жилых домов в Тверской области произошел пожар. Там жила пожилая женщина, которую спас 18-летний местный житель. Об этом сообщает KP.RU.

Инцидент произошел в поселке Кувшиново.

Женщина была уже у выхода из деревянного дома, но выйти ей мешало пламя. Усугубляло ситуацию и то, что из-за перенесенного недавно инсульта она плохо ходила.

Я вбежал в коридор и вывел ее под руки. Мы отошли от дома подальше, на середину улицы заявил молодой человек

У женщины зафиксированы ожоги 30% поверхности тела. Внутри горящего помещения она долгое время также была вынуждена дышать угарным газом. В настоящее время она находится в коме.

Дом сгорел полностью. Предварительно, причиной возникновения огня называется печь.