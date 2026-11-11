Москва11 нояВести.В Тверской области девочка не растерялась при пожаре в дачном доме и спасла себя и младшего ребенка, слушая указания оператора 112. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на платформе MAX.
Отмечается, что инцидент произошел в СНТ "Рябинки" Калининского округа вечером 10 ноября. Его тушили расчеты 72-й и специализированной пожарно-спасательных частей.
Выяснилось, что родители топили камин и оставили двух маленьких детей без присмотра. Огонь перекинулся на деревянные конструкции из-за источника зажигания, связанного с дымоходом печи-камина.
Дознаватели МЧС Тверской области установили: при топке камина родители оставили двух малолетних детей (5 месяцев и 11 лет) без присмотра. Под воздействием источника зажигания, связанного с эксплуатацией дымохода печи-камина, произошло возгорание деревянных конструкцийговорится в публикации
Девочка не испугалась - набрала 112, рассказала о пожаре и, следуя подсказкам оператора, спасла себя и младенца.