В Тверской области девочка спасла себя и младенца при пожаре в дачном доме

Девочка спасла себя и грудного ребенка во время пожара в Тверской области В Тверской области девочка спасла себя и младенца при пожаре в дачном доме

Москва11 ноя Вести.В Тверской области девочка не растерялась при пожаре в дачном доме и спасла себя и младшего ребенка, слушая указания оператора 112. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел в СНТ "Рябинки" Калининского округа вечером 10 ноября. Его тушили расчеты 72-й и специализированной пожарно-спасательных частей.

Выяснилось, что родители топили камин и оставили двух маленьких детей без присмотра. Огонь перекинулся на деревянные конструкции из-за источника зажигания, связанного с дымоходом печи-камина.

Дознаватели МЧС Тверской области установили: при топке камина родители оставили двух малолетних детей (5 месяцев и 11 лет) без присмотра. Под воздействием источника зажигания, связанного с эксплуатацией дымохода печи-камина, произошло возгорание деревянных конструкций говорится в публикации

Девочка не испугалась - набрала 112, рассказала о пожаре и, следуя подсказкам оператора, спасла себя и младенца.