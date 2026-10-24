В Тюмени наряд ДПС почти 100 км преследовал авто, в котором ехали 3 подростков

В Тюмени наряд ДПС почти 100 км преследовал авто, в котором ехали подростки В Тюмени наряд ДПС почти 100 км преследовал авто, в котором ехали 3 подростков

Москва24 окт Вести.По трассе Тюмень-Ханты-Мансийск наряд ДПС почти 100 км преследовал авто, в котором ехали трое подростков. Об этом сообщила Госавтоинспекция Тюменской области.

Ночью 24 октября на 35-м км федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск по требованию инспекторов ДПС не остановился автомобиль LADA Granta. После чего правоохранители начали преследование, которое длилось почти 100 км.

На 129-м км трассы в Ярковском округе "Лада" въехала в заднюю часть фуры, затем ее отбросило в попутную "Хонду". Выяснилось, что в «Ладе» ехали трое подростков 12-ти,14-ти и 17-ти лет, все они жители Тюмени. За рулем находился 17-летний подросток, который взяли машину у матери без спроса, чтобы съездить в Сургут говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В результате автоаварии подростки пострадали и были госпитализированы в больницу Тюмени.

Все обстоятельства ДТП выясняются.