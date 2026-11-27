В Удмуртии отец постоянно избивал детей 12 и 15 лет, на него завели дело Уголовное дело об истязании детей отцом возбудили в Удмуртии

Москва27 ноя Вести.Отец постоянно избивал детей в городе Можга Удмуртской Республики, на него завели уголовное дело. Об этом сообщает управление СК России по республике в MAX.

Можгинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Удмуртской Республике расследуется уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух заведомо несовершеннолетних) говорится в сообщении

По данным ведомства, в 2026 году мужчина регулярно наносил побои детям 12 и 15 лет. Следователи осмотрели места происшествия, допросили свидетелей и обвиняемого и заключили его под стражу.