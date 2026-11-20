В Уфе будут судить женщину, которая 6 лет работала врачом по поддельному диплому

В Уфе будут судить псевдоврача с поддельным дипломом, испортившую лицо пациентке В Уфе будут судить женщину, которая 6 лет работала врачом по поддельному диплому

Москва20 ноя Вести.В Уфе будут судить женщину, которая на протяжении шести лет работала в поликлинике по поддельному диплому дерматовенеролога и испортила лицо одной из своих пациенток. Об этом рассказали в СУ СКР по Башкирии.

Согласно материалам уголовного дела, у 35-летней фигурантки нет высшего медицинского образования и лицензии, однако, несмотря на это, она открыла косметологический кабинет и принимала там клиентов, используя в своих процедурах препараты неизвестного происхождения.

Была проведена процедура по омоложению кожи с использованием инъекции таким препаратом, после чего у потерпевшей началось воспаление, а на лице и шее образовались шрамы и рубцы, что причинило вред здоровью средней тяжести. Кроме того, установлено, что обвиняемая приобрела поддельные диплом врача и сертификат дерматовенеролога, на основании которых на протяжении 6 лет работала врачом в городской поликлинике говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Расследование в отношении 35-летнего псевдоспециалиста проводилось в рамках статей УК РФ об оказании небезопасных услуг и использовании поддельных документов.

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.