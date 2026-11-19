Москва19 нояВести.В Уфе суд вынес приговор в отношении риелтора, признав ее виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщает прокуратура Башкирии, за хищение почти 30 млн рублей женщину отправили в колонию на 7 лет.
Советский районный суд г. Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летней местной жительницы. Она признана виновной по чч. 2-4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)… суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режимаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Согласно материалам уголовного дела, в 2020-2023 годах фигурантка предлагала клиентам помощь в поисках жилья на льготных условиях в рамках программы господдержки, брала с них деньги и не выполняла обязательства. Таким образом пострадали 35 человек.