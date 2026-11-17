В Уфе школьнику 2,5 года за инсценировку нападения на школу Уфимского подростка приговорили к 2,5 годам за инсценировку нападения на школу

Москва17 ноя Вести.Суд в Уфе вынес приговор 16-летнему подростку, которого признали виновным в хулиганстве – юноша инсценировал нападение на школу и ранил учителя. Об этом сообщили в СУ СКР по Башкирии.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии говорится в сообщении

По данным следствия, 3 февраля подросток на почве личной неприязни к одноклассникам и учителям инсценировал вооруженное нападение в своей школе. Во время урока он вошел в класс и несколько раз выстрелил из пневматического ружья, ранив педагога. Затем он продолжил стрельбу и взрывал петарды в коридорах гимназии. Аудиозапись происходящего он опубликовал в интернете

В отношении него было возбуждено о хулиганстве с применением насилия и угрозой его применения, а также с применением предметов, используемых в качестве оружия.