В Узбекистане приняли закон о пожизненном заключении для педофилов Власти Узбекистана приняли закон о пожизненном заключении для педофилов

Москва2 окт Вести.Сенат парламента Узбекистана на пленарном заседании в пятницу одобрил поправки, вводящие пожизненное заключение за изнасилование лиц, не достигших 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента республики.

В начале сентября в государственном детском саду Наманганской области, по данным Генпрокуратуры Узбекистана, произошло изнасилование пятилетней девочкой. Уголовное дело возбудили 12 сентября, в тот же день задержали обвиняемого в преступлении завхоза учреждения. Случай вызвал широкое общественное обсуждение: пользователи соцсетей требовали вернуть смертную казнь для педофилов, а глава администрации президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, его дочь, Саида Мирзиёева, вскоре заявила о планах ужесточить наказание за подобные преступления. В начале недели законодательная палата приняла и передала в Сенат необходимые поправки в уголовный кодекс.

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на заседании 2 октября одобрил закон, усиливающий ответственность за насилие в отношении детей и расширяющий их защиту в ходе следствия и суда заявил РИА Новости представитель верхней палаты парламента

Документ направлен на подпись президенту страны.

Согласно принятым поправкам, срок лишения свободы за изнасилование лица младше 14 лет может составить до 25 лет либо пожизненное заключение. Осужденные по такой статье лишаются права на условно-досрочное освобождение (УДО), а срок давности по этим делам применяться не будет.

Смертная казнь в Узбекистане отменена с 1 января 2008 года, а запрет на ее применение закреплен в обновленной редакции конституции, принятой на всенародном референдуме 30 апреля 2023 года. До вступления новых поправок в силу за изнасилование лица младше 14 лет предусматривалось от 15 до 20 лет лишения свободы.

В России закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов приняли в январе 2022 года.