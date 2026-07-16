В Польше открылась выставка об украденном у России скифском золоте

В Варшаве открылась выставка, посвященная украденному у РФ скифскому золоту В Польше открылась выставка об украденном у России скифском золоте

Москва16 июл Вести.Российское военно-историческое общество подготовило фотовыставку "Крымское золото: "цивилизованная" Европа грабит российские сокровища". Ее открытие состоялось в консульском отделе посольства России в Польше. Об этом представители дипмиссии сообщили в своем Telegram-канале.

Выставка состоит из снимков экспонатов четырех музеев Крыма: Керченского и Бахчисарайского исторических и культурных заповедников, Национального заповедника "Херсонес Таврический" и Центрального музея Тавриды. Их принято обобщенно называть "скифским золотом" по наименованию выставки в Европе, куда предметы были вывезены для экспонирования в конце 2013 года.

Коллекция включает оружие и доспехи, ювелирные изделия, ритуальные предметы, предметы и инструменты повседневного обихода, представляющие различные культуры. Основную часть коллекции составляют изделия из драгоценных металлов III–II веков до нашей эры, обнаруженные на городище Уст-Алма в Бахчисарайском районе Республики Крым уточнили в посольстве

Дипломаты отметили, что экспонаты сейчас незаконно удерживает у себя киевский режим. Скифское золото было похищено при поддержке Запада.

В МИД России осудили решение Нидерландов передать экспонаты крымских музеев после выездной выставки на Украину, а не в учреждения на полуострове. Весной 2026 года официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова раскрыла, что информации о точном местонахождении скифского золота нет.