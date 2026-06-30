Москва30 июн Вести.Выращенный из семени легендарного дерева Робин Гуда саженец платана похищен в Великобритании. Кража произошла в национальном парке Лейк-Дистрикт. Этот саженец был одним из 15 потомков спиленного в сентябре 2023 года вандалами самого фотографируемого в Соединенном Королевстве дерева.

Платан в национальный парк Нортамберленд был известен как дерево Робин Гуда. Двух вандалов приговорили к четырем годам тюремного заключения. Теперь неизвестные похитили наследника легендарного платана. Кража произошла в период с 9 по 16 июня.

С прискорбием сообщаем: подаренный нам Национальным фондом выращенный из незаконно срубленного дерева Робин Гуда в национальном парке Нортумберленд саженец, посаженный на территории замка Рэй в апреле этого года, украден сообщило руководство парка на странице в соцсетях

Саженец символизировал надежду и стойкость. Кражу расследует полиция графства Камбрия. Руководство нацпарка заявило, что потеря саженца крайне тяжело переживается. Нацпарк призвал всех обладающих информацией о саженце сообщить об этом.

Спиленный в 2023 году платан стал деревом Робин Гуда в 1991 году после выхода на экраны приключенческого фильма "Робин Гуд: Принц воров". По легенде, логово благородного разбойника Робин Гуда находилось на одном из дубов Шербургского леса. Но для киносъемок дуб заменил платан в национальном парке на севере Англии. Этот платан в 2016 году был объявлен в Англии "Деревом года".

Первый из 15 саженцев, выращенных из семян этого платана, в мае 2024 года был высажен в королевском парке у Виндзорского замка.