В Великом Новгороде женщина принесла на прием к судебным приставам осиновый кол

В Великом Новгороде женщина пыталась пронести осиновый кол к судебным приставам В Великом Новгороде женщина принесла на прием к судебным приставам осиновый кол

Москва5 сен Вести.Судебные приставы пресекли попытку жительницы Великого Новгорода пронести через пропускной пункт осиновый кол, сообщает пресс-служба УФССП по Новгородской области в MAX.

Инцидент произошел в административном здании на улице Стратилатовской. Опасный предмет обнаружили на пропускном посту в боковом кармане сумки посетительницы.

На вопрос о том, зачем он (осиновый кол – ред.) ей понадобился, новгородка улыбнулась, ничего не ответив. На прием она, конечно же, попала, но после того, как данный предмет был изъят сказано в публикации

Уточняется, что за полгода сотрудники зафиксировали 808 попыток пронести в здания судов и отделений судебных приставов предметы, угрожающие безопасности.