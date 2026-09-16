В Волгограде задержали водителя, припарковавшего машину на ступенях храма

В Волгограде водитель припарковал машину на ступенях собора В Волгограде задержали водителя, припарковавшего машину на ступенях храма

Москва16 сен Вести.Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, припарковавшего свой автомобиль на ступенях собора в центре Волгограда, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области в MAX.

Фото нарушителя опубликовали местные жители в социальных сетях. На кадрах видно, что автомобилист припарковал машину без государственных регистрационных знаков на ступенях возле Александро-Невского собора на площади Павших Борцов в Волгограде.

20-летний житель города Волжского, не имеющий права на управление транспортными средствами, решил сфотографировать свой автомобиль на центральной площади города-героя, заехав на ступени задними колесами сказано в публикации

При задержании водитель объяснил свой поступок желанием опубликовать в социальных сетях "красивые" фотографии. Он раскаялся в содеянном и выразил готовность внести пожертвование на храм.