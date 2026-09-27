Пожар в историческом здании в Вологде ликвидировали на площади 600 кв. м

В Вологде потушили крупный пожар в доме купца Назарова Пожар в историческом здании в Вологде ликвидировали на площади 600 кв. м

Москва27 сен Вести.В Вологде пожарные ликвидировали серьезное возгорание в историческом здании – в двухэтажном доме купца Назарова, площадь пожара составила 600 квадратных метров, сообщили в ГУ МСЧС по региону.

По данным ведомства, около 14.47 мск поступила информация о возгорании в доме №2 на улице Чернышевского в центре города.

На место выехали более 30 специалистов и 8 единиц техники. По предварительным оценкам, площадь пожара составила 600 квадратных метров сказано в сообщении

В результате происшествия никто не пострадал.

На месте работают представители госпожнадзора. Причина пожара устанавливается.