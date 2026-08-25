В Воронеже предъявлено обвинение в убийстве журналиста Ефремова За убийство известного журналиста в Воронеже задержали бомжа

Москва25 авг Вести.Мужчине без определенного места жительства предъявлено обвинение в убийстве воронежского журналиста Константина Ефремова, сообщает ГТРК "Воронеж" со ссылкой на региональный СК.

Сейчас он находится в СИЗО говорится в сообщении

Как сообщалось ранее, журналист Константин Ефремов 17 августа познакомился с мужчиной на улице, они решили выпить на остановке "Первомайский сад". Между новыми знакомыми случился конфликт, тогда оппонент ударил Ефремова, тот упал. и ударился головой о тротуарную плитку. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось – он скончался в больнице 19 августа. Подозреваемого задержали на месте конфликта. Им оказался ранее не судимый мужчина без определенного места жительства. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.