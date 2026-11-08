В Воронеже выставлена на продажу трехкопеечная монета за 3 млн рублей

В Воронеже продают бракованную трехкопеечную монету за 3 млн рублей В Воронеже выставлена на продажу трехкопеечная монета за 3 млн рублей

Москва8 ноя Вести.В Воронеже на продажу выставили трехкопеечную советскую монету, отчеканенную в 1991 году, за 3 млн рублей. Как передает ГТРК "Воронеж", особенность монеты в том, что она является перевертышем.

В нумизматике так называют производственный брак, который возникает из-за неправильной установки или смещения пары штемпелей при чеканке. В результате одна сторона монеты отпечатывается под углом относительно другой говорится в сообщении

Объявление было размещено на одном известном сайте объявлений в конце октября. Несмотря на более тысячи просмотров покупателя монеты пока не нашлось.