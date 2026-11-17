В Воронеже трагически погиб звездный стилист и парикмахер Похороны погибшего звездного стилиста проходят в Воронеже

Москва17 ноя Вести.Похороны стилиста международного класса Сергея Савано, погибшего в субботу, 14 ноября, проходят в Воронеже, сообщило издание "МК – Воронеж".

Савано был победителем популярного телешоу на одном из федеральных телеканалов, владел салоном красоты в Воронеже.

… Сергея госпитализировали в "Электронику" (Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 10 – ред.) с травмой головы, которую он получил, упав в обморок. Несколько дней стилист находился в реанимации, затем его перевели в общее отделение, так как состояние стабилизировалось. По словам друзей, ему стало намного лучше, однако позже состояние резко ухудшилось — сердце остановилось написали в источнике

Предположительно, причиной смерти стилиста стал инсульт, возникший после травмы головы.

Сергею Савано было 39 лет, у него остались мать и сестра.