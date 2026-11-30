Боевики ВСУ воруют генераторы и переправляют их домой

В ВСУ разворовывают генераторы и отопительные приборы Боевики ВСУ воруют генераторы и переправляют их домой

Москва30 ноя Вести.Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) незаконно вывозят домой генераторы и приборы для автономного отопления, предназначенные для нужд украинских подразделений в Харьковской области, заявил источник ТАСС.

Полученные генераторы и приборы для автономного отопления, предназначенные для нужд военнослужащих на передовой в Харьковской области, боевики незаконно отправляют домой своим родным для использования приводит ТАСС слова источника

Все случаи воровства вызваны высокой стоимостью оборудования, поскольку жители украинских деревень просто не могут приобрести подобные приборы, заключил источник.