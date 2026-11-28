Цехи по ремонту техники ВСУ в Харькове остановили работу из-за проблем со светом

Командиры ВСУ срочно собирают деньги на генераторы для цехов по ремонту техники Цехи по ремонту техники ВСУ в Харькове остановили работу из-за проблем со светом

Москва28 ноя Вести.Из-за проблем с энергоснабжением в Харькове прекратили работу некоторые цехи, где ремонтировали военную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telgeram-канал "Северный ветер".

В Харькове из-за проблем с электроэнергией прекратили работу часть цехов по ремонту военной техники ВСУ говорится в публикации

По данным онлайн-ресурса, командование армии киевского режима начало срочно собирать деньги на покупку генераторов для возобновления деятельности предприятия. Личный состав ремонтных бригад частично вывели в районы расположения боевых подразделений украинской пехоты.

Ранее сообщалось, что В Харькове во время служебной командировки был ликвидирован майор ВСУ. Смерть офицера подтвердили в Службе безопасности Украины.