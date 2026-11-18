ЮФУ: скрытых камер в туалетах вуза не обнаружено

В вузе Ростова-на-Дону опровергли факты наличия скрытых видеокамер в туалетах ЮФУ: скрытых камер в туалетах вуза не обнаружено

Москва18 ноя Вести.Скрытых камер в санитарных помещениях Южного федерального университета в Ростове-на-Дону не обнаружено, сообщается на официальной странице вуза в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее в ходе мониторинга интернета полицейские выявили публикацию, в которой сообщается о незаконной съемке и грубом нарушении неприкосновенности частной жизни в одном из высших учебных заведений Ростова-на-Дону. По данному факту проводится проверка.

Скрытых камер и иных устройств съемки в санитарных помещениях не обнаружено говорится в сообщении

В заявлении добавляется, что ситуация находится на контроле у администрации университета.