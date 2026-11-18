Москва18 нояВести.Скрытых камер в санитарных помещениях Южного федерального университета в Ростове-на-Дону не обнаружено, сообщается на официальной странице вуза в социальной сети "ВКонтакте".
Ранее в ходе мониторинга интернета полицейские выявили публикацию, в которой сообщается о незаконной съемке и грубом нарушении неприкосновенности частной жизни в одном из высших учебных заведений Ростова-на-Дону. По данному факту проводится проверка.
Скрытых камер и иных устройств съемки в санитарных помещениях не обнаруженоговорится в сообщении
В заявлении добавляется, что ситуация находится на контроле у администрации университета.