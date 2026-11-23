Жительница Ленобласти пришла в ночной клуб с порохом и соляной кислотой

В Выборге женщина пришла мстить в клуб с порохом и соляной кислотой Жительница Ленобласти пришла в ночной клуб с порохом и соляной кислотой

Москва23 ноя Вести.Решившая отомстить женщина была задержана сотрудниками Росгвардии в Выборге, сообщили в пресс-службе регионального главка ведомства по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как выяснилось впоследствии, женщину выгнали из ночного клуба после того, как она начала мешать другим посетителям и вести себя несдержанно на фоне употребления алкоголя.

Женщина ушла, но вскоре вернулась. С собой в сумке она принесла несколько металлических банок, в которых, судя по этикеткам, находился бездымный охотничий порох, а также стеклянную бутылку с соляной кислотой говорится в заявлении ведомства

Емкости с опасными веществами мстительница сложила у входа в ночной клуб, персонал наблюдал за ее действиями с помощью камеры наблюдения и воспользовался тревожной кнопкой.

Прибывшие наряды Росгвардии задержали правонарушительницу и доставили ее в отдел полиции. Вещества направлены на экспертизу.

Отмечается, что ранее задержанная была судима за угон автомобиля и неоднократно привлекалась к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения.