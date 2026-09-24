Жительницу Якутии осудят за пересылку гашиша в наборах для детского творчества

В Якутии курьер пересылала гашиш по почте в наборах для детского творчества Жительницу Якутии осудят за пересылку гашиша в наборах для детского творчества

Москва24 сен Вести.В Якутии будут судить наркосбытчицу, которая пересылала гашиш по почте под видом наборов для детского творчества. Подробности сообщает в MAX МВД РФ.

40-летняя жительница Ростова-на-Дону, отбывающая наказание за аналогичное преступление, входила в состав организованной преступной группы и была курьером в теневом интернет-магазине по продаже запрещенных веществ.

Она использовала нетипичную схему распространения наркотиков: прятала их в коробки с наборами для детского творчества и отправляла обычной почтой говорится в сообщении

По материалам следствия, злоумышленница забрала из тайника в Санкт-Петербурге 150 граммов гашиша и отправила в республику. Позже таким же способом она переслала две партии общим весом около 240 г в Мирнинский и Усть-Майский районы Якутии.

Материалы уголовного дела о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере направлены в суд.