В Минздраве Якутии рассказали о состоянии пострадавшего от стрельбы отца ребенка

В Якутии прооперировали ребенка, пострадавшего от стрельбы отца В Минздраве Якутии рассказали о состоянии пострадавшего от стрельбы отца ребенка

Москва23 ноя Вести.Пострадавший в результате стрельбы отца в Хангаласском районе Якутии ребенок прооперирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести и стабильное, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

Трагедия произошла утром 22 ноября. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения 47-летний житель села Октемцы дважды выстрелил из ружья в своего 15-летнего сына. От полученных травм подросток скончался на месте.

Затем мужчина выстрелил в сторону 14-летнего сына и супруги и покончил с собой. Было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство двух лиц".

Пострадавший мальчик с огнестрельными ранениями был доставлен в Хангаласскую ЦРБ.

В стационаре ЦРБ экстренно была оказана вся необходимая медицинская помощь, проведена операция. … На сегодня состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести, стабильное сообщили в Минздраве Якутии

Из республиканской больницы №1 – Национального центра медицины (НЦМ) имени Николаева в Хангаласскую ЦРБ выезжала детская хирургическая бригада в составе детского хирурга, травматолога, сосудистого хирурга и реаниматолога, уточнили в ведомстве.

После операции и осмотра ребенка было принято решение о его эвакуации в педиатрический центр НЦМ для дальнейшего лечения и наблюдения.