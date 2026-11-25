Москва25 нояВести.Врачи педиатрического центра РБ № 1 — Национального центра медицины имени М.Е. Николаева в Якутии провели операцию восьмилетнему ребенку, у которого рядом с наружной оболочкой сердца (перикардом) находилась пуля. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.
Отмечается, что пуля попала в ребенка из пневматического оружия.
Специалисты провели торакоскопическую операцию по удалению инородного тела. В ходе вмешательства хирурги обнаружили пулю размером 5×3 мм в передненижнем отделе средостения, рядом с перикардомговорится в сообщении
Операция требовала особенной точности и осторожности. Применение эндоскопических технологий позволило выполнить сложные вмешательства. В результате пулю успешно извлекли, ребенка выписали.