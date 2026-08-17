В Якутске возобновила работу добровольная народная дружина Добровольная народная дружина возобновила работу в Якутске

Москва17 авг Вести.В Якутске возобновила работу добровольная народная дружина по поручению главы городского округа Дмитрия Садовникова. Об этом сообщила пресс-служба Якутской городской Думы.

Как отмечают в Окружной администрации города Якутска, возобновление деятельности народной дружины связано с обращениями жителей, поступающими по вопросам вечернего шума и нарушений общественного порядка в популярных общественных пространствах города уточняется в канале городского парламента на платформе MAX

Предполагается, что в дальнейшем к работе по охране общественного порядка планируется привлечь представителей Якутского казачьего полка и Ассоциации ветеранов боевых действий.