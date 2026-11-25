"Яндекс" объяснил удаление слов об анонимности из соглашения по браузеру

В "Яндексе" объяснили удаление слов об анонимности из соглашения по браузеру "Яндекс" объяснил удаление слов об анонимности из соглашения по браузеру

Москва25 ноя Вести.Изменения в лицензионном соглашении "Яндекс Браузера", из которого исчезли упоминания об анонимности и обезличенности данных, носят технический характер. Об этом, как передает РБК, сообщили в пресс-службе "Яндекса", уточнив, что объем и цели обработки данных остались прежними.

Новая редакция документа датирована 1 октября 2026 года. Изменения затронули раздел 5 "Прочие условия и уведомления". В пресс-службе отметили, что были уточнены формулировки в лицензионном соглашении.

Мы уточнили формулировки в лицензионном соглашении, чтобы точнее описать данные, которые обрабатывает браузер. Некоторые технические данные могут относиться к персональным, даже если они не связаны с именем человека или его аккаунтом сказали в пресс-службе "Яндекса"

Изменения, как уточняется, касаются только формулировок соглашения. Браузер не собирает больше данных и дополнительно не связывает их с конкретными пользователями.

Как объяснили в "Яндексе", данные помогают обеспечивать работу как самого браузера, так и его функций, а статистика — находить и исправлять ошибки, повышать стабильность и удобство продукта. При этом никаких изменений возможности управления данными не претерпели.

В компании заверили, что пользователи по-прежнему могут отключить отправку статистики, а также управлять сохраненными данными в настройках браузера.