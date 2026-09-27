Пожилым сотрудникам в Японии платят за почти полное отсутствие работы

В Японии компании платят пожилым сотрудникам за "сидение у окна" Пожилым сотрудникам в Японии платят за почти полное отсутствие работы

Москва27 сен Вести.В Японии сотрудников старшего возраста, которые стали менее востребованными из-за технологических или стратегических изменений в компании, могут переводить на позиции с минимальной нагрузкой. Об этом пишет издание Fortune.

Обычно это касается сотрудников в возрасте 60 лет и старше. Вместо увольнения им предлагают второстепенные обязанности, практически не поручая важных задач.

Если кто-то плохо справляется с работой, мы сажаем его у окна и даем ему бумажную работу приводит Fortune слова 74-летнего японца

Таких работников называют madogiwazoku, что можно перевести как "племя у окна". Сотрудники могут иногда отвечать на электронные письма, сортировать или перекладывать документы, при этом продолжая получать зарплату.

Такая практика связана с действующей в Японии системой пожизненного найма, а также оплатой труда, зависящей от стажа.