Москва27 сенВести.В Японии сотрудников старшего возраста, которые стали менее востребованными из-за технологических или стратегических изменений в компании, могут переводить на позиции с минимальной нагрузкой. Об этом пишет издание Fortune.
Обычно это касается сотрудников в возрасте 60 лет и старше. Вместо увольнения им предлагают второстепенные обязанности, практически не поручая важных задач.
Если кто-то плохо справляется с работой, мы сажаем его у окна и даем ему бумажную работуприводит Fortune слова 74-летнего японца
Таких работников называют madogiwazoku, что можно перевести как "племя у окна". Сотрудники могут иногда отвечать на электронные письма, сортировать или перекладывать документы, при этом продолжая получать зарплату.
Такая практика связана с действующей в Японии системой пожизненного найма, а также оплатой труда, зависящей от стажа.