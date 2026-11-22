В Японии не исключают дискуссию об оснащении флота атомными подлодками Япония допускает обсуждение оснащения ВМС атомными подлодками

Москва22 ноя Вести.Секретарь совета по вопросам безопасности правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Кэйтаро Оно допустил, что в стране могут обсудить вопрос об оснащении ВМС Японии атомными подводными лодками, сообщает ТАСС.

Однако в вопросе об атомных подводных лодках возникает много проблем в области технологий, эксплуатации и безопасности, отметил Оно.

Изначально вопрос возможности обсуждения этой темы не исключался приводит ТАСС слова Оно

Китайский медиапортал Sohu ранее написал, что Россия и Китай нарастят военное сотрудничество из-за курса Японии на ремилитаризацию.

Между тем председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Москва и Пекин серьезно обеспокоены ускоренной милитаризацией Токио и готовы совместно противодействовать этому процессу.