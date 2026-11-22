Москва22 нояВести.Секретарь совета по вопросам безопасности правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Кэйтаро Оно допустил, что в стране могут обсудить вопрос об оснащении ВМС Японии атомными подводными лодками, сообщает ТАСС.
Однако в вопросе об атомных подводных лодках возникает много проблем в области технологий, эксплуатации и безопасности, отметил Оно.
Изначально вопрос возможности обсуждения этой темы не исключалсяприводит ТАСС слова Оно
Китайский медиапортал Sohu ранее написал, что Россия и Китай нарастят военное сотрудничество из-за курса Японии на ремилитаризацию.
Между тем председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Москва и Пекин серьезно обеспокоены ускоренной милитаризацией Токио и готовы совместно противодействовать этому процессу.