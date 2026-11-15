Ермаков: политика Японии все сильнее расходится с ее пацифистским статусом

Ермаков: действия Японии противоречат ее пацифистскому статусу Ермаков: политика Японии все сильнее расходится с ее пацифистским статусом

Москва15 ноя Вести.Япония больше не ограничивается Силами самообороны с урезанными возможностями - сегодня это полноценная передовая армия, которая активно закупает и разрабатывает вооружение.

Об этом заявил в беседе с "Известиями" младший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Александр Ермаков.

Закупаются, разрабатываются и производятся самостоятельно системы вооружений, которые ранее японцы считали несовместимыми с пацифистским статусом страны сказал эксперт

В качестве примера он привел ударные ракетные комплексы сухопутного, морского и воздушного базирования большой дальности.

Ермаков отметил, что если раньше Силы самообороны Японии на самом деле имели серьезную специфику в техническом обеспечении, ограничивавшую их возможности, то сегодня ситуация качественно изменилась.

Он также указал на послабления в ядерной сфере. При этом подчеркнул, что пока идет речь не о создании Японией своей ядерной бомбы, а о мерах, облегчающих США прикрытие страны "ядерным зонтиком". К таковым он отнес обсуждение отказа Токио от запрета захода в порты страны иностранных кораблей с ядерным вооружением.

Ранее научный сотрудник Института Японии при МИД КНДР Пак Хак Сон заявил, что планы Токио значительно увеличить военные расходы в ближайшие пять лет грозят гонкой вооружений в Северо-Восточной Азии и войной, которая может перерасти в мировую.