Москва6 ноя Вести.Планы Токио значительно увеличить военные расходы в ближайшие пять лет грозят гонкой вооружений в Северо-Восточной Азии и войной, которая может перерасти в мировую. Такое мнение выразил научный сотрудник Института Японии при МИД КНДР Пак Хак Сон.

В своей статье, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), он указал, что японские власти собираются почти вдвое увеличить военные расходы в 2027-2031 годах – до 70-80 триллионов иен (около 445-510 миллиардов долларов). По словам автора, на "безрассудное наращивание вооружения" Токио непременно отреагируют соседние страны, что увеличит риск военных столкновений в регионе.

Нет никаких гарантий, что в случае возникновения военного конфликта в Северо-Восточной Азии он не перерастет в новую мировую войну, угрожающую существованию всего человечества отметил Пак Хак Сон

Ранее заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чон Сик выступил с критикой совместных военных учений США и Южной Кореи. Он назвал их репетицией ядерной войны против КНДР.