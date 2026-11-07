Sohu: РФ и КНР нарастят сотрудничество в военной сфере из-за действий Японии

Россия и Китай усилят военное сотрудничество из-за Японии, заявили в КНР Sohu: РФ и КНР нарастят сотрудничество в военной сфере из-за действий Японии

Москва7 ноя Вести.Россия и Китай нарастят военное сотрудничество из-за курса Японии на ремилитаризацию, говорится в материале китайского медиапортала Sohu.

Авторы публикации утверждает, что представители РФ и КНР провели встречи на высоком уровне 2 и 3 ноября, чтобы обсудить безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По итогам диалога они сделали вывод, что обстановка в регионе крайне нестабильна, и согласились наращивать стратегическое взаимодействие в военном образовании и технологиях.

Стороны едины во мнении, что темпы наращивания военной мощи Японии достигли критической точки, требующей конкретных и скоординированных мер реагирования говорится в публикации

Отмечается, что поводом для этого шага стали действия Токио по ремилитаризации - повышение оборонных расходов, развертывание ракетных комплексов, пересмотр военной доктрины.

России и Китаю необходимо выработать скоординированную стратегию для эффективного сдерживания Японии. Стороны сосредоточены на усилении оперативной совместимости вооруженных сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а сотрудничество в сфере военного образования направлено на выработку единых стандартов при проведении совместных операций утверждает автор Sohu

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия и Китай серьезно обеспокоены ремилитаризацией Японии и готовы вместе ей противодействовать. Продолжение милитаризации Японии нанесет ущерб региональной безопасности и стабильности, подчеркнула она.

До этого глава МИД России Сергей Лавров на переговорах с японским коллегой Такэси Мотэги призвал Токио отказаться от недружественного курса.