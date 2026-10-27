В Японии объяснили сохранение сотрудничества с РФ по нефти и газу Япония намерена сохранить участие в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2"

Москва27 окт Вести.Япония планирует сохранить свои доли в российских нефтегазовых проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2", поскольку считает их важными для энергетической безопасности страны. Об этом говорится в ежегодном правительственном докладе "Белая книга по энергетике", с которым ознакомился ТАСС.

Документ подготовлен министерством экономики, торговли и промышленности Японии и утвержден правительством страны.

С точки зрения обеспечения стабильного энергоснабжения в среднесрочной и долгосрочной перспективе Япония в настоящее время намерена сохранять свои доли в проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2" сказано в докладе

В 2025 году на проект "Сахалин-2" пришлось 8,6% всего японского импорта сжиженного природного газа (СПГ). Благодаря этим поставкам Россия занимает третье место среди поставщиков СПГ в Японию. При этом закупки нефти с проекта "Сахалин-1" в настоящее время не осуществляются.

Авторы доклада подчеркивают, что географическая близость сахалинских месторождений к Японии позволяет сократить транспортные расходы и сроки доставки энергоресурсов по сравнению с поставками из других регионов, в том числе с Ближнего Востока.

Еще одним преимуществом в Токио считают безопасность маршрутов. Для доставки топлива с Сахалина не требуется проходить через Ормузский пролив и другие потенциально опасные участки морских путей.

По оценке японского правительства, эти обстоятельства делают российские проекты особенно значимыми для обеспечения стабильных поставок энергоресурсов в страну.

Ранее сообщалось, что импортирующая газ из РФ Японии может обойти новые санкции США.